بالفيديو.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في أنقرة

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 14 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.

وقال يرلي كايا "تمّ تحييد إرهابيَين"، من دون أن يحدّد إن تمّ إلقاء القبض عليهما أو قتلهما أو إذا كان هناك مهاجمون آخرون.

وأورد يرلي كايا على منصة إكس «وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAS) في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم».

ووفق صور بثّتها القنوات التركية، تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار على أمام مدخل مقر الشركة.

ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية.

الداخلية التركية: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة توساش في أنقرة#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/DnvEA2wzEz — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) October 23, 2024