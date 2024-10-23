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أميركا تحث على إنهاء الصراع في المنطقة

آثار قصف على غزة (أرشيفية)
24 أكتوبر 2024 01:02

الرياض (الاتحاد)

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حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، مجدداً على وقف الصراع بين إسرائيل وكل من حركة «حماس» و«حزب الله». وبحث بلينكن، أمس، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، بلينكن، خلال زيارته الحالية للمملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وجرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية»، بحسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق أمس، بحث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، إنه على طرفي الصراع حماية قوات الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، وأي اعتداء عليها ينتهك القانون الدولي.
وأضافت الوزيرة الألمانية من بيروت أن «قوة اليونيفيل ضرورية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ويتعين الحفاظ عليها».
وشددت على أنه «يتعين على حزب الله أن ينسحب لما وراء نهر الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق».
كما دعت إلى ضرورة انتخاب رئيس للبنان سيكون خطوة مهمة نحو حل سياسي.

فيصل بن فرحان
أميركا
أنتوني بلينكن
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لبنان وإسرائيل
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