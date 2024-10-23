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باريس تستضيف اليوم مؤتمراً لجمع 400 مليون دولار من أجل لبنان

نازحون بمخيم مؤقت على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت (أ ف ب)
24 أكتوبر 2024 01:02

باريس (وكالات)

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كشف الإليزيه أمس، أن أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان الذي تستضيفه باريس اليوم الخميس، هي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».
وأطلقت وكالة الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر نداء لجمع هذا المبلغ من أجل تقديم مساعدات عاجلة لمئات آلاف النازحين جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الأولوية هي الاستجابة لهذا النداء».
أضافت «عملنا على محاولة الحصول على أقصى قدر ممكن من المساهمات»، موضحة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن المساعدة التي ستقدمها فرنسا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية. 
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن بارو القول إن «المؤتمر المرتقب يهدف إلى الوقوف الى جانب لبنان من خلال حشد مساعدات إنسانية من عدد كبير من البلدان المشاركة في المؤتمر من أجل دعم المؤسسات اللبنانية وأولها الجيش». 
وقال إن «باريس تقف إلى جانب لبنان ولن تخذله»، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الاعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1701 والسماح بالعودة الآمنة للنازحين وإيقاف إطلاق النار. 
وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، ونصّ على تعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

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