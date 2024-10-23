واشنطن تعمل على طرح مقترح جديد بشأن الأسرى في غزة

واشنطن (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة أن واشنطن تعمل على طرح مقترح جديد لصفقة تبادل.

وأضافت: «أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عائلات الأميركيين المحتجزين لدى (حماس)، بأن إدارة بايدن تعمل على طرح مقترح جديد لإطلاق سراحهم».

وتابعت وسائل الإعلام: «في لقاء مع عائلات رهائن يحملون الجنسية الأميركية عرض بلينكن خطة تتضمن المرحلة الأولية، منها صفقة محدودة، تؤدي إلى إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن، أقل من 10، مقابل موافقة إسرائيلية على وقف إطلاق نار مؤقت في غزة».

وأردفت: «قالت العائلات التي حضرت الاجتماع، إن بلينكن وصف هذه الخطة بأنها وسيلة لاختبار جدية حماس في التوصل إلى اتفاق أوسع».

وذكرت وسائل الإعلام أن «بلينكن أعرب لأسر الرهائن عن أمله في التقدم بمثل هذه الصفقة».