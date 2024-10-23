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ألمانيا تطالب إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات

أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مخيم البريج (أ ف ب)
24 أكتوبر 2024 01:02

بيروت (الاتحاد)

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حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية على السماح بوصول المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة المحاصر.  
وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك أمس، إن «الوضع يزداد يأساً يوماً بعد يوم ولاسيما في شمال غزة»، لافتةً إلى أن «هذه المنطقة محاصرة بالكامل منذ 19 يوماً، وأن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى هناك إلا على شكل قطرات».
وصرحت الوزيرة بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تعهدت بالسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة. 
وأضافت بيربوك أن «هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة، فهناك واجب قانوني بموجب القانون الدولي يتعلق بضمان وصول المساعدة الإنسانية».

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