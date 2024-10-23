تحذيرات من انتشار شلل الأطفال بغزة بسبب تأجيل حملة التطعيم

غزة (الاتحاد)

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس، من خطر انتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة بعد اضطرارها إلى تأجيل المرحلة الثالثة من حملة التطعيم نتيجة القصف المكثف من الجيش الإسرائيلي والنزوح الجماعي.

وذكرت المنظمة الأممية في بيان أن «استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية يعوق قدرة العائلات على الوصول إلى مراكز التطعيم كما يمنع الفرق الصحية من القيام بمهامها خاصة في شمال القطاع».

وأكد البيان أن «تفويت عدد كبير من الأطفال لجرعتهم من اللقاح سيعرض الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة للخطر ويمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس في كامل القطاع وفي الدول المجاورة».

وأوضح البيان أن «تقليص المساحات الآمنة المخصصة للحملات الإنسانية بين الجولة الأولى والثانية للتطعيم حال من دون استكمال الأطفال لجرعاتهم في العديد من المناطق»، مشيراً إلى ضرورة ألا تتجاوز المدة بين الجرعتين المتتاليتين أكثر من 6 أسابيع وذلك لتعزيز مناعة الأطفال وقطع سلسلة انتقال فيروس شلل الأطفال.