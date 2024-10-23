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10 آلاف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 7 سنوات

المرأة اليمنية تعاني منذ انقلاب الحوثي (أرشيفية)
24 أكتوبر 2024 01:03

عدن (الاتحاد)

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وثقت شبكة حقوقية أكثر من 10 آلاف انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي بحق نساء اليمن خلال السنوات السبع الماضية.
ووفقاً لتقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكبت جماعة الحوثي أكثر من 10 آلاف انتهاك بحق نساء في 18 محافظة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 وحتى 1 مارس 2024.
ووثقت الشبكة 2786 حالة قتل لنساء نتيجة القصف والقنص وإطلاق النار العشوائي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من ألف امرأة بسبب الألغام الحوثية، كما قُتلت 46 امرأة في حوادث أخرى مختلفة بتسع محافظات.
وسجلت محافظة تعز أعلى عدد من حالات القتل بين النساء ، تليها الحديدة، وعدن، ولحج.
وأوضح التقرير أن 4369 امرأة أُصيبت في 17 محافظة، بقصف ممنهج من قبل الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، كما أصيبت 1234 امرأة بالألغام والعبوات الناسفة، وأصيبت 475 منهن بإعاقات دائمة.
كما وثقت الشبكة اختطاف واحتجاز وتعذيب 447 امرأة، بينهن 69 امرأة تم اقتيادهن إلى سجون سرية وأخفين قسرياً.
في السياق، قصفت جماعة الحوثي، أمس، مدرسة في منطقة الحناية غرب تعز ما أسفر عن وقوع إصابات.
وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي استهدفت مدرسة الحناية بقذيفتين من طيران مسير ما أسفر عن إصابة طالبين بشظايا، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الطلاب والأهالي.

انتهاكات الحوثيين
جماعة الحوثي
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الأزمة في اليمن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
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