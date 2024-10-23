«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة

أبوظبي (وام)

يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي والجلستين الإجرائية والأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، التي ستعقد يومي 26 و27 أكتوبر 2024م في العاصمة المصرية القاهرة.

وتضم المجموعة كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

ووفق جدول أعمال الجلسة الإجرائية، سيقوم الأعضاء الجدد في البرلمان العربي بأداء اليمين، وانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه، وانتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة.

وسيشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة، حيث سيشارك محمد اليماحي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وستشارك ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وسيشارك ماجد محمد المزروعي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، فيما سيشارك محمد حسن الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.