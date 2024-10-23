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العراق يدعو إلى الحوار لتشكيل حكومة جديدة في كردستان

خلال فرز أصوات انتخابات إقليم كردستان العراق
24 أكتوبر 2024 01:03

هدى جاسم (بغداد)

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دعت الرئاسة العراقية، أمس، الأطراف السياسية في إقليم كردستان للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني البناء لتشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها.
وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان صحفي أن «الانتخابات بالإضافة إلى كونها استحقاقاً دستورياً أساسياً، فإنها ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي النيابي الاتحادي الموحد، وهي أيضاً مصدر فخر لجميع العراقيين. ومن هذا المنطلق تدعو الرئاسة إلى احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب الحرة.  
وجددت دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويحقق تطلعات شعبنا في التنمية والازدهار والتقدم. 
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني اكتسح نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من الشهر الجاري.
وفي سياق آخر، قالت القيادة المركزية الأميركية، أمس، إن ضربات وغارات بقيادة عراقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العراق. 
ولم يحدد بيان القيادة المركزية هوية العناصر، لكنه أشار إلى أن الهجمات تمت ضد أهداف متعددة للتنظيم، بمن في ذلك قادة كبار، موضحة أن اثنين من العسكريين الأميركيين أصيبا في العمليات وأن حالتهما مستقرة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أمس الأول أن «والي العراق» في التنظيم قتل في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد.

العراق
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إقليم كردستان العراق
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