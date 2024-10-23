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مطار برمنغهام يستأنف نشاطه بشكل طبيعي

مطار برمنغهام يستأنف نشاطه بشكل طبيعي
23 أكتوبر 2024 23:17

أعلنت الشرطة الأربعاء أن الرحلات استؤنفت بعد الظهر في مطار برمنغهام بوسط إنجلترا الذي تم إخلاؤه قبل ساعات بعد الإبلاغ عن «سيارة مشبوهة».
وأعلنت الشرطة بعد الظهر، على إكس، أنه «بعد قيام الفرق المتخصصة في المتفجرات بتفتيش السيارة تبين أنها آمنة» مضيفة أن «المطار استأنف نشاطه بشكل طبيعي مع اضطرابات بسيطة».
وذكرت الشرطة أن إخلاء وتعليق الرحلات الجوية في وقت سابق جاء بعد بلاغ عن وجود «سيارة مشبوهة».
وقال متحدث باسم مطار برمنغهام «في سبيل التحقق تم إجلاء بعض الركاب واضطررنا إلى تعليق الرحلات لبضع ساعات».
وقال المطار على إكس «لقد استؤنفت العمليات الآن كالمعتاد. ننصح المسافرين اليوم بالتحقق من أحدث المعلومات عن رحلاتهم والوصول إلى المطار مع بدء عمليات التسجيل».

 

المصدر: آ ف ب
برمنجهام
مطار برمنجهام
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