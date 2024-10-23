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هاريس ترد على أسئلة الناخبين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة

هاريس ترد على أسئلة الناخبين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة
23 أكتوبر 2024 23:54

تتوجه كامالا هاريس الأربعاء إلى ولاية بنسلفانيا للرد على أسئلة الناخبين على الهواء مباشرة بينما يواصل دونالد ترامب حملته الانتخابية في جورجيا - وهي ولاية أخرى من الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تقرر نتيجة سباق متقارب للغاية للبيت الأبيض.
مع 13 يوماً فقط قبل الاستحقاق الرئاسي، يسعى كل من نائبة الرئيس والرئيس السابق لإقناع شريحة من الناخبين الأميركيين الذين ما زالوا مترددين.
وتتكثّف وتيرة الحملات الانتخابية قبيل موعد الخامس من نوفمبر بعد تقلبات وأحداث غير متوقعة.
وستكون هاريس التي احتفلت بعيدها الستين في نهاية الأسبوع، قرب فيلادلفيا لحضور اجتماع على شكل لقاء مع الناخبين تنظمه «سي إن إن». ولن يقام اجتماع مماثل لترامب رغم أن الشبكة عرضت تنظيم منتدى منفصل له.
وتعد بنسلفانيا بمثابة جائزة مرغوبة بالنسبة للمرشحين. وظهر كل من هاريس وترامب مرّات عدة في بنسلفانيا وعدد من الولايات المتأرجحة.
وأكد معسكر هاريس أيضاً أن ميشيل أوباما ستنضم إليها السبت في ولاية ميشيغن، وهي أول محطة للسيدة الأولى الأميركية السابقة في حملة هاريس.
وسينظّم الجمهوري البالغ 78 عاماً اجتماعاً خاصاً به مع الناخبين في ولاية جورجيا الجنوبية والحاسمة أيضاً التي خسرها بفارق ضئيل أمام الرئيس جو بايدن عام 2020 بعدما فاز فيها عام 2016.

 

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