الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة هجوم أنقرة

أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد وأقوى العبارات للعملية الإرهابية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في العاصمة التركية «أنقرة»، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكد البديوي على موقف مجلس التعاون الثابت والحازم في رفض وإدانة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة المدمرة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.