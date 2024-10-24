«روس كوسموس»: عدد الأقمار الصناعية الروسية سيصل إلى 1000 بحلول 2030

أعلنت أولغا فيلكوفا، نائب مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، أن عدد الأقمار الصناعية الروسية الخاصة في مدار الأرض سيبلغ 1000 قمر، بحلول عام 2030.

وقالت فيلكوفا، خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي، بصفته المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، إن السجل الفضائي الوطني الروسي قد سجل العام الجاري 129 جهازاً فضائياً خاصاً.

وأضافت أنه وفقاً للمعلومات الواردة من الشركات الخاصة، فإن عدد الأقمار الصناعية الخاصة في روسيا سيبلغ بحلول عام 2030 نحو 1000 قمر صناعي.

وكان رئيس مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية يوري بوريسوف قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن الشركات الخاصة الروسية ستمتلك بحلول عام 2030 مجموعة فضائية تتضمن 600 قمر صناعي. وسيصل إجمالي الأقمار الصناعية في روسيا في نهاية العقد الجاري 1700 قمر صناعي.