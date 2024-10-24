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بوتين يحذر من حرب شاملة في الشرق الأوسط

بوتين والرئيس الصيني أثناء افتتاح قمة مجموعة بريكس
24 أكتوبر 2024 17:19

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة جراء التصعيد العسكري الحالي.
جاء ذلك خلال قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
ودار الجزء الأكبر من المناقشات في القمة حول الأزمة في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.
وقال بوتين "زادت حدة المواجهة بشكل كبير. كل هذا يشبه رد فعل متسلسل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تحدث بعد بوتين، إن الصين تريد تسوية سياسية في أوكرانيا واقترح أن جهودا مشتركة بين بكين وبرازيليا تقدم أفضل فرصة للسلام.
وأضاف شي "نحتاج إلى العمل من أجل تهدئة مبكرة للوضع وتمهيد الطريق لتسوية سياسية".
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال شي إنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة ووقف اتساع رقعة الحرب والعودة إلى حل الدولتين.

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
الشرق الأوسط
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