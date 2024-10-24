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انحراف قطار عن مساره في النرويج

أرشيفية
24 أكتوبر 2024 18:36

انحرف قطار على متنه ما يصل إلى 70 شخصاً عن مساره على الطريق الساحلي بشمال النرويج، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.
وكان قطار آركتيك سيركل السريع في طريقه إلى بلدة بودو الشمالية.|
وقالت وكالة الأنباء النرويجية «إن بي تي»، نقلا عن مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لشمال النرويج، إنه كان هناك ما بين 50 و70 شخصاً على متن القطار.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام نرويجية القاطرة وما يبدو أنهما عربتا ركاب على الأقل.
وحدث خروج القطار عن القضبان بالقرب من بودو، التي تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية مباشرة.
وقالت الشرطة إن القطار، الذي كان يضم خمس عربات وقاطرة واحدة، كان في طريقه من تروندهايم إلى بودو، وأضافت في بيان إن الأطقم الأولى من رجال الانقاذ موجودون في الموقع. 

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