الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا توجه نداء بشأن الوضع في لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مؤتمر صحفي على هامش المءتمر الدولي لدعم سكان لبنان
24 أكتوبر 2024 18:56

وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، نداء إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع في لبنان.
وقال بارو إن المقترح الفرنسي-الأميركي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان، مضيفا أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية.
وأضاف الوزير الفرنسي، على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تنظمة فرنسا بحضور العديد من الدول والمنظمات الدولية، أن على لبنان إنهاء الفراغ الرئاسي الذي دام عامين وانتخاب رئيس جديد، واصفا عدم وجود رئيس لبناني منتخب بأنه "غير معقول".
وأردف بارو، في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس قائلا "للحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات، لتمثيله على طاولة المفاوضات في المستقبل، يجب أن يكون للبنان رئيس دولة".

أخبار ذات صلة
بوتين يحذر من حرب شاملة في الشرق الأوسط
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى اللبنانيين اللاجئين في سوريا والسوريين العائدين
المصدر: وكالات
لبنان
جان نويل بارو
الرئيس اللبناني
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
محمد بن راشد: من المدرسة تبدأ مسيرة التطوير.. وبالعلم نصنع أجيالاً تتحدى المستحيل
علوم الدار
محمد بن راشد: من المدرسة تبدأ مسيرة التطوير.. وبالعلم نصنع أجيالاً تتحدى المستحيل
اليوم 19:24
جوائز الاتحاد الأفريقي في مراكش 12 ديسمبر
الرياضة
جوائز الاتحاد الأفريقي في مراكش 12 ديسمبر
اليوم 19:24
صدمة في ريال مدريد قبل «الكلاسيكو» أمام برشلونة
الرياضة
صدمة في ريال مدريد قبل «الكلاسيكو» أمام برشلونة
اليوم 19:16
باير ليفركوزن يفتقد عدلي إلى يناير
الرياضة
باير ليفركوزن يفتقد عدلي إلى يناير
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©