الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعلان فوز دانييل تشابو بانتخابات الرئاسة في موزمبيق

دانييل تشابو، الفائز بانتخابات الرئاسة في موزمبيق
24 أكتوبر 2024 20:23

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، فوز دانييل تشابو مرشح الحزب الحاكم في موزمبيق بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأفادت اللجنة بأن تشابو فاز بنسبة 70,67% من الأصوات على المستوى الوطني، يليه المرشح المستقل فينانسيو موندلين بنسبة 20,32% من الأصوات.
وحل أوسوفو مومادي مرشح حزب "رينامو" المعارض في المركز الثالث بحصوله على 5,81% من إجمالي الأصوات.
وتعني نتائج الانتخابات، التي جرت في 9 أكتوبر الجاري، أن حزب جبهة تحرير موزمبيق "فريليمو" الحاكم، الذي تولى السلطة منذ حصول البلد الواقع في منطقة أفريقيا الجنوبية على استقلاله عن البرتغال في 1975، سيستمر في الحكومة.
ومن المقرر أن يترك الرئيس الحالي فيليبي نيوسي، الذي ينتمي إلى حزب "فريليمو"، منصبه بعد أن قضى الحد الأقصى المسموح به وهو فترتان. 

أخبار ذات صلة
إعلان النتائج النهائية بفوز الرئيس التونسي بولاية ثانية
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في موزمبيق
المصدر: د ب أ
الانتخابات الرئاسية
دانييل تشابو
فوز
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
اليوم 19:39
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد بإقالة المدعي الخاص الذي وجه له تهمتين إذا انتخب رئيسا
اليوم 22:46
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
الرياضة
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
اليوم 22:44
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
الرياضة
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©