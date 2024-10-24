الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يجدد شرط بلاده لإنجاز اتفاق سلام مع أوكرانيا

بوتين في مؤتمر صحافي على هامش قمة "بريكس"
24 أكتوبر 2024 20:40

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أنّ أيّ اتفاق سلام مع كييف يجب أن يرتكز "على الوقائع الميدانية" في جبهات القتال.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي خلال قمة "بريكس" في قازان "نحن مستعدون للنظر في أيّ مفاوضات سلام ترتكز على الوقائع الميدانية".
وتواصل روسيا تحقيق تقدم ميداني في جبهات القتال وتعلن من حين لآخر، السيطرة على قرى وبلدات وتجمعات سكنية في أوكرانيا.
وأعلنت روسيا، في 30 سبتمبر 2022، ضم أربع مقاطعات أوكرانية هي لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون.
وتستمر سيطرة الجيش الروسي على ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا.
من جهة أخرى، رحّب الرئيس الروسي، اليوم، بالتصريحات "الصادقة" للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب عن نيته إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين إن ترامب "قال إنه يريد أن يبذل كل ما يستطيع لوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق. ونرحّب بالتأكيد بتصريحات مماثلة مهما كان مصدرها".

أخبار ذات صلة
بوتين يحذر من حرب شاملة في الشرق الأوسط
رئيس الدولة: الإمارات تدعم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
اتفاق سلام
أوكرانيا
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
اليوم 19:39
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد بإقالة المدعي الخاص الذي وجه له تهمتين إذا انتخب رئيسا
اليوم 22:46
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
الرياضة
«الأحوال الجوية» تؤجل مباراة بولونيا وميلان
اليوم 22:44
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
الرياضة
الشباب يبصم على شباك العروبة بـ «ثلاثية»
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©