خروج قطار للركاب عن سكته في النرويج

خرج قطار، يقل 55 راكبا، عن سكته في شمال النرويج، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وجرح أربعة ممن كانوا يستقلونه، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال ضابط الشرطة أريلد وولدمو لشبكة "ان آر كيه" التلفزيونية إن القطار اصطدم بصخور متساقطة أثناء عبوره من "تروندهايم" إلى مدينة "بودو" الشمالية.

وقال مسؤول آخر في الشرطة لوكالة أنباء "ان تي بي" إن شخصا واحدا قُتل في الحادث، فيما احتاج أربعة آخرون إلى رعاية طبية.

وأضاف بينت أور أيلرتسن للوكالة "كان هناك 55 شخصا في القطار عندما خرج عن مساره"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع الركاب.

وقال "مركز شمال النرويج المشترك لتنسيق الإنقاذ"، على منصة "إكس"، إنه تم إرسال ثلاث مروحيات إلى الموقع إضافة إلى أجهزة الطوارئ.

وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق القاطرة وأولى العربات الخمس أسفل منحدر بجوار السكة.

ومن المتوقع أن يقوم جيولوجيون بإجراء مسح قبل إزالة الحطام ورفع القطار.

وذكرت السلطات وشهود تحدّثوا إلى وسائل الإعلام أن صخورا كبيرة شوهدت على السكة أمام القطار، ما يدل على أن الحادث قد يكون وقع نتيجة انزلاق أرضي.