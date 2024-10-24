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غوتيريش: استهداف «اليونيفيل» جريمة حرب

أنطونيو غوتيريش
25 أكتوبر 2024 01:16

باريس (الاتحاد)

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إن استهداف إسرائيل قوات حفظ السلام الأممية في لبنان «اليونيفيل» يمثل جريمة حرب.
وشدد غوتيريش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر باريس لدعم لبنان، على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، والتقيد بجميع التزامات القانون الدولي.
وأضاف: «نلاحظ أن إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان».
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، تواكبه تدابير ملحوظة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004، و1701 لعام 2006.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1559 عام 2004، الذي طالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان، ونزع أي سلاح بحوزة الجماعات والميليشيات المسلحة وحصره تحديداً في الجيش اللبناني فقط.

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