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مليار دولار تعهدات لدعم لبنان في «مؤتمر باريس»

أشخاص يتفقدون موقعاً تعرض لغارة جوية إسرائيلية في البقاع (أ ف ب)
25 أكتوبر 2024 01:15

بيروت، باريس (الاتحاد، وكالات) 

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، أن المشاركين في مؤتمر باريس لدعم لبنان قدموا تعهدات بمليار دولار لمساعدة الشعب اللبناني. 
جاء ذلك، في كلمة بارو في ختام المؤتمر الذي انطلق في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان المنكوب بالصراع، وبحضور 70 وفداً و15 منظمة دولية. 
وأكد بارو أنه تم جمع ما يقارب 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار أخرى لدعم القوات المسلحة للبنان. 
وشدد على أهمية العمل على التوصل إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أنه لا يمكن فقط الاقتصار على الاستجابة الإنسانية والأمنية. 
وقال إن «لبنان صديق فرنسا على شفير الانهيار، ومن هذا المنطلق من واجب المجتمع الدولي التحرك ولهذا قامت فرنسا بهذه المبادرة». 
ويأتي مؤتمر باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين اللبنانيين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نجتمع اليوم لتقديم الدعم للبنان ليخرج من محنته حيث يتعرض لجملة من التحديات، ولا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان».
وأكد «ضرورة دعم لبنان في الوقت الذي يشهد فيه أزمات كثيرة جراء الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على أراضيه، بالإضافة إلى نزوح الملايين والحاجة الملحّة لمواجهة هذه الأزمات».
وأعلن أن بلاده «تعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به»، مشيراً أن فرنسا ستقدم 100 مليون يورو مساعدات لمتضرري الحرب في لبنان.
وقال إن «هذه الحرب يجب ألا تسمح بانتشار الفوضى في لبنان والمناطق المجاورة».

إيمانويل ماكرون
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