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العراق: قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في الأنبار

عناصر من الشرطة العراقية
25 أكتوبر 2024 01:16

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عن قتل 9 أشخاص إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في عملية عسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق. 
وذكرت القيادة، في بيان، أن «قوات من جهاز مكافحة الإرهاب العراقية مدعومة بإسناد جوي وفني من قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال واشتباك عسكري في منطقة صحراء كعرة شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق».
وأوضحت أن «العملية أسفرت عن قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين وتدمير أسلحتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية». 
وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، أن «قرار الحرب والسلم من شأن الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامها». 
وقال السوداني، خلال اجتماعه بحشد من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط، «إن للعشائر دوراً في إسناد الدولة للقيام بواجباتها، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي التكاتف بين أبناء البلد لمواجهة التحديات».

محافظة الأنبار
العراق
مكافحة الإرهاب
محمد شياع السوداني
رئيس الحكومة العراقية
الحكومة العراقية
الأنبار
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