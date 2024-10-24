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عشرات القتلى والجرحى بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بغزة

مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
25 أكتوبر 2024 01:15

غزة (الاتحاد)

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قتل 17 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وأصيب أكثر من 52 آخرين، أمس، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مدرسة «شهداء النصيرات» التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنّ «الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة شهداء النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحاً ممن وصلوا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج، إضافة إلى عددٍ من المفقودين».
وأضاف: «الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن المدرسة تضم آلاف النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء».
وبين المكتب، أن «هذه المجزرة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفتها إسرائيل إلى 196 مركزاً، تضم مئات آلاف النازحين المشردين».
كما قتل 11 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.
وقال شهود عيان إن فلسطينياً قتل وأصيب عدد آخر بجراح بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص بمحيط «مسجد الخالدي» شمال غرب قطاع غزة.
وسقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية بمنطقة «الفاخورة» بمشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

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