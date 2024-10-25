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قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن ومشتبه بهم بالمكسيك

قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن ومشتبه بهم بالمكسيك
25 أكتوبر 2024 14:21

قُتل 16 شخصاً الخميس في جنوب المكسيك في اشتباكات بين قوات الأمن ومشتبه بهم، وفق ما أعلن الجيش.
وقال الجيش في بيان، إن شخصين لقيا حتفهما صباح الخميس في تيكبان دي غاليانو بولاية غيريرو خلال «اشتباك بين مجموعتين إجراميتين».
بعد ذلك، قُتل 14 شخصاً بعد مهاجمة «قاعدة عمليات قريبة من الجيش»، وفق البيان الذي حمل عنوان «هجوم على العسكريين والحرس الوطني». ورد الجنود وعناصر الحرس الوطني على الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية، وأصيب خلاله ثلاثة جنود.
وعدا عن مقتل 14 من المهاجمين، اعتقلت قوات الأمن «11 مشتبهاً بهم»، وصادرت 16 مركبة منها ثلاث مدرعة، و15 قطعة سلاح، وبندقية، ومدفع رشاش.
تُعد ولاية غيريرو، الممتدة من سواحل المحيط الهادئ من أكابولكو إلى زيهواتانيخو وجبال سييرا مادري، بوابة لتهريب المخدرات إلى المكسيك.

 

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