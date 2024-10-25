الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

66 قتيلاً في الفلبين إثر عاصفة مدارية أغرقت بلدات

66 قتيلاً في الفلبين إثر عاصفة مدارية أغرقت بلدات
25 أكتوبر 2024 15:11

في مانيلا استخدم سكان في شمال الفلبين المجارف والمعاول لتنظيف منازلهم من الطين والحطام الجمعة بينما كان آخرون ينتظرون الإنقاذ مع ارتفاع حصيلة العاصفة المدارية «ترامي» إلى 66 قتيلاً.
وعانى عشرات الآلاف من النازحين بعد فرارهم من الفيضانات الناجمة عن تهاطل أمطار غزيرة تعادل شهرين من التساقطات، خلال يومين فقط في بعض المناطق.
وقال أندريه ديزون، مدير شرطة منطقة بيكول المتضررة بشدة لوكالة فرانس برس: «ما زال كثيرون عالقين على أسطح منازلهم، ويطلبون المساعدة. نأمل أن تنحسر مياه الفيضانات اليوم بعد توقف الأمطار».
وأكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مؤتمر صحافي أن إمكانية الوصول تظل قضية رئيسية بالنسبة للمنقذين الجمعة، وخاصة في بيكول.
وأضاف، «وقعت انهيارات أرضية في مناطق لم تشهدها من قبل... لذا أعتقد أن التربة تشبعت تماماً، ولم يعد هناك مكان تذهب إليه المياه».
في بلدة لوريل قرب بحيرة تال البركانية جنوب العاصمة مانيلا، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس طرقاً مغلقة بسبب أشجار ساقطة ومركبات نصف مغمورة بالطين ومنازل تضررت بشدة من الفيضانات المفاجئة.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا العاصفة الاستوائية
عاصفة تودي بحياة العشرات في الفلبين
المصدر: آ ف ب
الفلبين
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
أبرز أحكام مرسوم "تنظيم السير والمرور" الجديد.. السماح لمن يبلغ 17 سنه استخراج رخصة قيادة
علوم الدار
أبرز أحكام مرسوم "تنظيم السير والمرور" الجديد.. السماح لمن يبلغ 17 سنه استخراج رخصة قيادة
اليوم 11:49
البيت العربي ينظم حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال سند السويدي
علوم الدار
البيت العربي ينظم حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال سند السويدي
اليوم 17:36
تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 17:22
«تقرير تخيّلي».. جوارديولا يُدرب السنغال في المُستقبل!
الرياضة
«تقرير تخيّلي».. جوارديولا يُدرب السنغال في المُستقبل!
اليوم 17:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©