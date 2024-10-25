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هاريس وترامب في تكساس سعياً لكسب الأصوات المترددة

هاريس وترامب في تكساس سعياً لكسب الأصوات المترددة
25 أكتوبر 2024 17:08

 في واشنطن تخرج كامالا هاريس ودونالد ترامب الجمعة عن الدروب المطروقة في حملتهما الانتخابية في الولايات الحاسمة ليحلا في ولاية تكساس.وتعقد هاريس البالغة ستين عاماً لقاء انتخابياً في هيوستن ويتوقع أن تنضم إليها على المسرح النجمة بيونسيه غداة تجمع لها في أتلانتا شارك فيه أسطورة الروك الأميركي بروس سبرينغستين دعما لها.
أما المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما فمن المتوقع أن يجدد انتقاداته لهشاشة حدود الولايات المتحدة الجنوبية من خلال كلمة يلقيها في عنبر للطائرات في أوستن.
وسيسجل بعد ذلك مدونة صوتية (بودكاست) مع جو روغان مقدم البرامج الذي يلقى شعبية في صفوف الرجال خصوصا.
وقبل 11 يوما من انتخابات الخامس من نوفمبر، يتبع المرشحان من خلال هذه المحطة في تكساس، الاستراتيجية نفسها القائمة على التركيز على مواضيع قد تجلب لهما أصواتاً إضافية في الولايات الرئيسية ومن بينها تكساس المحافظة التي يتوقع أن تهدي لدونالد ترامب أصوات ناخبيها الأربعين الكبار.


تظهر آخر استطلاعات للرأي استمرار المنافسة المحمومة بين المرشحين لدخول البيت الأبيض في الولايات السبع الأساسية التي ستحسم نتيجة الاقتراع.وسيشهد الخامس من نوفمبر اقتراعاً آخر يشهد معركة للسيطرة على الكونغرس الأميركي ولا سيما مجلس الشيوخ فيه.
وتكساس هي من الولايات القليلة جدا التي قد تسمح للديمقراطيين بالفوز بمقعد جديد في مجلس الشيوخ.
وستستغل كامالا هاريس فرصة وجودها فيها لدعم المرشح كولن آلريد الذي قد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في حال تمكن من الحاق الهزيمة بالسناتور الجمهوري تيد كروز وهو من الشخصيات البارزة في حزبه.
والخميس في أتلانتا استعادت المرشحة الديمقراطية شعار باراك أوباما الشهير «نعم بإمكاننا ذلك!» خلال تجمع انتخابي حل عليه أول رئيس أسود للولايات المتحدة ضيفا إلى جانب المغني بروس سبرينغستين.
وقد أثار أوباما عبر المذياع وسبرينغستين عبر الغناء حماسة الحضور في القاعة داعين الناخبين في ولاية جورجيا إلى تعبئة الصفوف.

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تزامنا، ألقى المرشح الجمهوري دونالد ترامب كلمة في أريزونا وهي ولاية حاسمة أيضا في هذه الانتخابات الرئاسية التي يترقبها العالم بأسره.

وأكد مساء خلال لقاء انتخابي في لاس فيغاس في ولاية نيفادا المجاورة لأريزونا «سننظف بلادنا وسنطرد المجرمين خارجاً».

 

المصدر: آ ف ب
كامالا هاريس
دونالد ترامب
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