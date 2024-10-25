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ألمانيا تعلّق على دعوة أوكرانيا للانضمام للناتو

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
25 أكتوبر 2024 17:57

عارض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، مجددا بوضوح الإسراع في توجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال شولتس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف): "أعتقد أن من المهم للغاية توضيح أن الدولة التي في حالة حرب لا يمكن أن تصبح عضوا في الناتو".
وذكر شولتس أن الدعوة إلى الانضمام للناتو ترتبط سريعا بالعضوية، وقال: "هذه العملية غير مرتقبة على الإطلاق"، مضيفا أن هناك حاجة إلى مناقشة مسألة الضمانات الأمنية بعد الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مناقشات حول هذا الموضوع.
وبالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن التطلع القوي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي هو شرط أساسي لما يسميه "خطة النصر".
بعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر المقبل، يتوقع زيلينسكي إحراز تقدم نحو الحصول على دعوة التحالف العسكري. وقال مؤخرا إن هناك بالفعل إجماعا واسعا حول دعوة الناتو لبلاده خلال الأزمة، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ستوافق على مساعي كييف.
وأضاف "علينا جميعا أن نعمل كثيرا مع الجانب الألماني"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكون العامل الحاسم. وأكد شولتس مجددا أنه يجب التصرف بحكمة في ضوء الأزمة الرهيبة في الجوار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم أوكرانيا وضمان عدم تطور الأزمة إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو. 

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المصدر: د ب أ
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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