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الأمم المتحدة: شمال غزة يعيش "أحلك" لحظات الحرب

مدرسة لـ«الأونروا» في غزة تعرضت للقصف (أ ف ب)
25 أكتوبر 2024 18:40

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن شمال غزة يعيش "أحلك" لحظات الحرب.
وأشار تورك إلى أن "أكثر من 150 ألف شخص قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا في غزة" منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.
وأضاف، في بيان "من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم".
وتابع تورك "أشد ما أخشاه هو أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، نظرا لشدة واتساع نطاق وحجم وطبيعة العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة".
وحذّر المسؤول الأممي من أن الممارسات "في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين".
ودعا تورك زعماء العالم إلى التحرك، مذكّرا بأن كافة الدول ملزمة بموجب اتفاقات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وشدد، في بيانه، على خطورة الوضع، محذّرا من أن "أحلك لحظات النزاع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع"، حيث يخضع "سكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة".
وأكد أن "القصف على شمال غزة لا يتوقف".
وتابع تورك "يواجه كثيرون الآن خطر المجاعة".

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المصدر: آ ف ب
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