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الكشف عن الحالية الصحية للرئيس البرازيلي

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (وسط) يحضر اجتماعا أثناء تعافيه
25 أكتوبر 2024 19:31

خضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، تبين منها أن حالته "مستقرة" بعد تعرضه لإصابة في الرأس الأسبوع الماضي.
حصل لولا على الضوء الأخضر لمزاولة مهامه في برازيليا طبقا للتقارير الطبية وسيخضع لتحاليل جديدة في غضون خمسة أيام.
وكان من المقرر أن يسافر الزعيم اليساري إلى كولومبيا يوم الاثنين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (كوب16). ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت هذه الرحلة ستلغى أيضا بناء على نصيحة طبية. 
كان الرئيس البرازيلي ألغى، الأحد الماضي، رحلته التي كانت مقررة إلى روسيا لحضور قمة مجموعة دول "بريكس" التي شارك بها عبر الفيديو، وفق ما أعلنت الرئاسة البرازيلية، مشيرة إلى تعرضه لحادث منعه من السفر بالطائرة. 
وقالت الرئاسة البرازيلية، في بيان، إنه "بناء على نصيحة طبية، لن يحضر (لولا) قمة مجموعة بريكس في قازان، بسبب عائق موقّت يمنعه من السفر بالطائرة لمسافات طويلة"، دون أن تعطي تفاصيل عما حدث له.
وأضافت أن لولا سيشارك في المداولات عبر الفيديو. 
كان لولا، البالغ 78 عاما، نُقل السبت إلى مستشفى في برازيليا "بعد تعرضه لحادث منزلي وإصابته" في أسفل الرأس، وفقا للمستشفى.
وقد سقط لولا في حمامه وأصيب بكدمة في مؤخرة رأسه وتلقّى غرزا، حسبما قال أطباء.

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المصدر: وكالات
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