الهند تعرض المساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن "الهند مستعدة للمساهمة بأي جهد لاستعادة السلام" متحدثا عن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف مودي، بعد اجتماعه بالمستشار الالماني أولاف شولتس في نيودلهي "أكدت الهند دائما أن المشاكل لا يمكن حلها من خلال الحرب".

ويمكن للعلاقات الجيدة، التي تتمتع بها الهند مع الدول الغربية ومع روسيا، أن تجعلها الآن وسيطا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

ورغم مواقفهما المختلفة بشأن روسيا، زاد التقارب بين ألمانيا والهند مع توقيع سلسلة من الاتفاقات الجديدة اليوم الجمعة.

خلال المشاورات الحكومية بين الجانبين في نيودلهي، تم توقيع 27 اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبحوث والدفاع.

ودعا شولتس العمال المهرة لدخول سوق العمل الألماني ودفع من أجل تسريع مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وشارك عدد من الوزراء من الجانبين في المشاورات الحكومية السابعة بين البلدين. ولا تجري ألمانيا مثل هذه المحادثات الحكومية إلا مع شركاء مهمين بشكل خاص.

ويزور شولتس الهند للمرة الثالثة خلال فترة ولايته على مدار السنوات الثلاث الماضية.