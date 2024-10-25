الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تعرض المساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا

رئيس وزراء الهند مودي (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني شولتس
25 أكتوبر 2024 20:00

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن "الهند مستعدة للمساهمة بأي جهد لاستعادة السلام" متحدثا عن الأزمة الأوكرانية.
وأضاف مودي، بعد اجتماعه بالمستشار الالماني أولاف شولتس في نيودلهي "أكدت الهند دائما أن المشاكل لا يمكن حلها من خلال الحرب".
ويمكن للعلاقات الجيدة، التي تتمتع بها الهند مع الدول الغربية ومع روسيا، أن تجعلها الآن وسيطا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ورغم مواقفهما المختلفة بشأن روسيا، زاد التقارب بين ألمانيا والهند مع توقيع سلسلة من الاتفاقات الجديدة اليوم الجمعة.
خلال المشاورات الحكومية بين الجانبين في نيودلهي، تم توقيع 27 اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبحوث والدفاع.
ودعا شولتس العمال المهرة لدخول سوق العمل الألماني ودفع من أجل تسريع مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وشارك عدد من الوزراء من الجانبين في المشاورات الحكومية السابعة بين البلدين. ولا تجري ألمانيا مثل هذه المحادثات الحكومية إلا مع شركاء مهمين بشكل خاص.
ويزور شولتس الهند للمرة الثالثة خلال فترة ولايته على مدار السنوات الثلاث الماضية.

أخبار ذات صلة
إعصار "دانا" يضرب الساحل الشرقي للهند
غوتيريش يدعو للسلام في منطقة الشرق الأوسط
المصدر: د ب أ
ناريندرا مودي
الهند
الأزمة الأوكرانية
السلام
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام المحكمة (أرشيفية)
الترفيه
تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة
اليوم 22:09
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
الرياضة
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
اليوم 22:02
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
الرياضة
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©