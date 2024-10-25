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استطلاع: تعادل ترامب وهاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية

صورة مجمعة لهاريس وترامب
25 أكتوبر 2024 21:14

أظهر آخر استطلاع للرأي قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل أن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس متعادلان عند 47 بالمئة لكل منهما بين الناخبين المحتملين.
وأجري الاستطلاع من شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية على مستوى البلاد.
نُظم الاستطلاع عبر الهاتف بين يومي 20 و23 أكتوبر الجاري بين 1704 ناخبين مسجلين ونشرت نتائجه اليوم الجمعة.
يبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الجديد 3.1 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين و3.2 نقطة مئوية بين العينة الكاملة من الناخبين المسجلين.

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