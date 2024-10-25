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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيجاد حل سياسي في لبنان

عائلة نازحة تجلس في ملجأ مؤقت على شاطئ البحر في بيروت (رويترز)
26 أكتوبر 2024 01:06

بروكسل (الاتحاد)

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دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، المجتمع الدولي إلى تسريع جهوده بهدف إيجاد حل سياسي في لبنان وتجنب توسع الصراع في المنطقة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، عقب مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في باريس، إنه يتعين على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده للمساهمة في إعادة السلام إلى لبنان على أسس صلبة تضمن الاستقرار والسيادة على المدى الطويل. 
واعتبر أن الوضع في لبنان بالغ الخطورة ويحتاج إلى جهود عاجلة وكبيرة لوضع حد للهجمات العسكرية التي تسبب معاناة هائلة للسكان المدنيين، وتدمر النسيج الاجتماعي اللبناني. 
ودعا إلى مسار قوي وسريع في لبنان من 7 خطوات تشمل وقف إطلاق النار مع تحديد المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن إلى جانب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
واعتبر أن «بقية الخطوات تشمل نشر القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وخاصة في الجنوب لتصبح القوة العسكرية الوحيدة الموجودة وضمان وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان من خلال منحها تفويضاً جديداً وأكثر قوة بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية طارئة غير مشروطة للشعب اللبناني. 
وأوضح بوريل، في هذا الصدد، أن المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد للتعامل مع عواقب الحرب في لبنان وصلت إلى ما يقرب من 80 مليون يورو «87 مليون دولار» بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر الجاري دعماً طارئاً إضافياً قدره 30 مليون يورو  للبنان.

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