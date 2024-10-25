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الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
26 أكتوبر 2024 01:06

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لمعبر حدودي لبناني مع سوريا يهدد طريقاً رئيساً للأشخاص الذين يريدون الفرار من الحرب الدائرة في لبنان. 
وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إفادة صحفية في جنيف، إن «هذا يعيق ويهدد حقاً شريان حياة رئيساً يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا». 
وقالت: «معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عند الحدود، إذ يواجهون كارثة إنسانية في سوريا». وأشارت إلى أن 430 ألف شخص فروا إلى سوريا وحدها منذ بدء التصعيد.

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الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً
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