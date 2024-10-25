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72 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
26 أكتوبر 2024 01:06

غزة (الاتحاد)

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أعلن مسؤولون فلسطينيون أن ما لا يقل عن 72 شخصاً قتلوا في غارات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة منذ مساء أمس الأول.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية على منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصاً، مضيفة أن الكثيرين من القتلى والمصابين من النساء والأطفال.
وبحث بعض السكان أمس، بين الأنقاض لمحاولة استعادة بعض ملابسهم ووثائقهم، فيما بحث الأطفال عن ألعابهم.
وفي الوقت ذاته، قال مسعفون إن غارات إسرائيلية على ثلاثة منازل في بلدة بيت لاهيا القريبة أدت إلى مقتل 25 وإصابة العشرات.
وفي وقت لاحق أمس، قال مسعفون، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، مما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع إلى 72 منذ مساء أمس الأول.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن ثلاثة من جنوده قتلوا في مواجهات بشمال قطاع غزة.

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