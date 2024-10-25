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بايدن يدعو إسرائيل إلى ضمان عملية التطعيم ضد شلل الأطفال

طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
26 أكتوبر 2024 01:07

واشنطن (وكالات)

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حث الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل على ضمان نجاح حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال وسط حصار خانق وظروف تمنع أو تعيق المنظمات الإنسانية من تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.  
وحذر بايدن في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال من أنه «إذا لم يتم تحقيق معدلات تطعيم عالية ضد شلل الأطفال والحفاظ عليها بما في ذلك في ظل عدم الاستقرار والصراع والمعلومات المضللة المتصاعدة حول العالم فإن خطر تفشي شلل الأطفال سوف يرتفع حتى في الأماكن التي اعتبرت منذ فترة طويلة خالية من شلل الأطفال كما رأينا أخيرا في نيويورك ولندن وأوكرانيا وكذلك في غزة». 
وحث الرئيس الأميركي «العالم على أن يتحد من أجل تحقيق هدف القضاء على شلل الأطفال»، مضيفاً أن «وجود عالم خال من شلل الأطفال ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل البشرية، بل هو استثمار ذكي في صحة الأجيال القادمة وأمننا الصحي العالمي الجماعي». 
وحذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، من أن القصف المكثف والنزوح الجماعي وانعدام الوصول في شمال غزة أجبرتها على تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة المحاصر.

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