السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق "قلق" من توسع التصعيد في المنطقة إلى أراضيه

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
26 أكتوبر 2024 00:29

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، عن قلق بلاده من احتمال توسّع نطاق التصعيد الحالي في المنطقة ليطاول العراق.
وتحدث حسين، خلال لقائه في باريس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، عن "قلق العراق من احتمال توسع نطاق" التوتر إلى دول أخرى، "ومن أن تصبح الأراضي العراقية جزءا من هذه الحرب".
وأشار حسين إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".
وأضاف أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد أطراف أخرى"، لافتا إلى أنه سبق أن "شدد على هذا المبدأ".
وقال فؤاد حسين إن "الأجواء العراقية ليست ساحة للحرب".
وأشار الوزير العراقي إلى أن التواصل مستمر بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين التي تتضمن التزامات مشتركة لحماية العراق. وأكد أن الجانب الأميركي أبدى تفهما لضرورة إبقاء العراق بعيدا من الصراع.
كما حذر وزير الخارجية العراقي من "عودة" تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، أن قواتها الأمنية قتلت تسعة قياديين في تنظيم داعش المتشدد أبرزهم من يعرف بـ"والي العراق" في عملية "نوعية" في منطقة جبال "حمرين" في شمال البلاد.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
العراق: قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين في الأنبار
المصدر: آ ف ب
فؤاد حسين
العراق
التصعيد العسكري
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
الأخبار العالمية
بايدن يدعو إسرائيل إلى ضمان عملية التطعيم ضد شلل الأطفال
26 أكتوبر 2024
مركبات مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» تقوم بدورية في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تخلي موقعاً في لبنان بعد هجوم إسرائيلي
26 أكتوبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تفقد الاتصال بطاقم مستشفى «كمال عدوان» في غزة
26 أكتوبر 2024
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً
26 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©