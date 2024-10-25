العراق "قلق" من توسع التصعيد في المنطقة إلى أراضيه

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، عن قلق بلاده من احتمال توسّع نطاق التصعيد الحالي في المنطقة ليطاول العراق.

وتحدث حسين، خلال لقائه في باريس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، عن "قلق العراق من احتمال توسع نطاق" التوتر إلى دول أخرى، "ومن أن تصبح الأراضي العراقية جزءا من هذه الحرب".

وأشار حسين إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".

وأضاف أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد أطراف أخرى"، لافتا إلى أنه سبق أن "شدد على هذا المبدأ".

وقال فؤاد حسين إن "الأجواء العراقية ليست ساحة للحرب".

وأشار الوزير العراقي إلى أن التواصل مستمر بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين التي تتضمن التزامات مشتركة لحماية العراق. وأكد أن الجانب الأميركي أبدى تفهما لضرورة إبقاء العراق بعيدا من الصراع.

كما حذر وزير الخارجية العراقي من "عودة" تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، أن قواتها الأمنية قتلت تسعة قياديين في تنظيم داعش المتشدد أبرزهم من يعرف بـ"والي العراق" في عملية "نوعية" في منطقة جبال "حمرين" في شمال البلاد.