بايدن يعتذر للأميركيين الأصليين عن إساءات

اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن رسميا، الجمعة، عن دور الحكومة الأميركية في إدارة مدارس داخلية أساءت للأميركيين الأصليين (الهنود الحمر) لأكثر من 150 عاما.

وقال بايدن، في اعتذاره في ملعب رياضي في الهواء الطلق في قرية "لافين" بولاية أريزونا بالقرب من مدينة فينيكس "هذا من أهم الأمور التي أتيحت لي فرصة القيام بها في حياتي المهنية بأكملها".

وأضاف "إنها خطيئة عالقة بأرواحنا... أعتذر رسميا".

وحضر بضع مئات من الأشخاص، كثيرون منهم يرتدون الزي القبائلي التقليدي. وهللوا حين اعتذر بايدن عن الصدمة التي واجهتها أجيال من جماعات من الهنود الحمر بسبب المدارس الداخلية في أنحاء البلاد.

وزيارة الجمعة هي الأولى التي يذهب فيها الرئيس الديمقراطي بايدن إلى مقاطعة للهنود الحمر أثناء وجوده في منصبه، وهي جزء من جهوده لتعزيز تركته في الأشهر الأخيرة الباقية له في البيت الأبيض.

كما أن ولاية أريزونا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة في سباق محتدم في الانتخابات الأميركية التي تجري في الخامس من نوفمبر المقبل ويتنافس فيها كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.