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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات على أهـداف عسكرية في إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات على أهـداف عسكرية في إيران
26 أكتوبر 2024 08:23

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه شن هجومه الجوي على إيران، مشيراً إلى أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ومنظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة في البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت تصنيع صواريخ أنتِجت فيها صواريخ أطلقتها إيران على دولة إسرائيل خلال العام الفائت».
وقال الجيش إن «طائراتنا عادت بأمان... الضربة الانتقامية تمت والمهمة أنجِزَت».

 

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المصدر: آ ف ب
إسرائيل
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