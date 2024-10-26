الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات على أهـداف عسكرية في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه شن هجومه الجوي على إيران، مشيراً إلى أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ومنظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة في البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت تصنيع صواريخ أنتِجت فيها صواريخ أطلقتها إيران على دولة إسرائيل خلال العام الفائت».

وقال الجيش إن «طائراتنا عادت بأمان... الضربة الانتقامية تمت والمهمة أنجِزَت».

#عاجل..



الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في #إيران، وإيران تؤكد اعتراضها لهجمات استهدفت مراكز عسكرية معينة في طهران ومحافظات أخرى#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/pfbnntIC77 — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) October 26, 2024