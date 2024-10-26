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العراق يعلن تعليق حركة الطيران في جميع المطارات

العراق يعلن تعليق حركة الطيران في جميع المطارات
26 أكتوبر 2024 08:31

 أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي فجر اليوم السبت، عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن وزير النقل العراقي قوله أنه «بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية».
وأضاف ان «الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية» كما ذكر أن «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكل مؤقت، لأسباب إحترازية، إلى اشعار آخر، حفاظاً على سلامة المسافرين».

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المصدر: د ب أ
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