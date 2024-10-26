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وظيفة شاغرة.. بلدة ألمانية تبحث عن عمدة

وظيفة شاغرة.. بلدة ألمانية تبحث عن عمدة
26 أكتوبر 2024 12:39

تواجه بلدة هيرشبرج الواقعة شرقي ألمانيا وضعاً صعباً حالياً، حيث لا يريد أحد تولي منصب العمدة بها. ويتعين على المواطنين الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة غداً الأحد.
 وهذا ليس كل شيء: فقد أشار كلا مرشحي جولة الإعادة من قبل إلى أنهما قد يرفضان المنصب، حسبما قالت مديرة الانتخابات كاترين مايسنر.
 وأوضحت مايسنر أنه لذلك ربما سيتعين إجراء انتخابات أخرى، وقالت: «لا يوجد أحد يريد القيام بهذا العمل التطوعي»، مشيرة إلى أن العمل يتطلب العديد من المهام، في مقابل بدل تمثيل ضئيل. وفي الانتخابات المحلية التي جرت يوم 26 مايو الماضي، لم يكن هناك أي ترشيح للعمدية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2200 نسمة وتقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب مدينة ينا في ولاية تورينجن.
 ويمكن للمواطنين ترشيح أشخاص عبر كتابة أسمائهم على بطاقات الاقتراع. وترشح إلى جولة الإعادة الاسمان الأكثر تواتراً في بطاقات الاقتراع، وهما رونالد شريكر وبنيامين ليل.
 وفاز شريكر في جولة الإعادة، لكنه رفض تولي المنصب لأنه لم يستطع تغطية نفقاته عبر بدل التمثيل. وتعين إعادة التصويت في 13 أكتوبر الجاري مجدداً دون ترشيح - وبنفس النتيجة: سيشارك شريكر وليل في جولة الإعادة مرة أخرى غداً الأحد.
 وأوضحت مايسنر أن العمدة السابق قاد البلدة لمدة 41 عاماً، مضيفة أنه قضى معظمها كعمدة متفرغ، وفترتين كمتطوع. وأشارت مايسنر إلى أنه لا يمكن الآن منح المنصب إلا على أساس تطوعي نظراً للتقلص الحاد في عدد سكان البلدة، وقالت: «نفترض أن نسبة إقبال الناخبين ستكون عند أدنى حد لها»، مضيفة أن نسبة المشاركة في الجولة السابقة بلغت نحو 25%. 

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المصدر: د ب أ
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