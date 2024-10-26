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السعودية تدين الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية

السعودية تدين الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية
26 أكتوبر 2024 13:12

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وأكدت السعودية على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
 وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تحث المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، وتدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

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