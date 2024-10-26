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سلطنةُ عُمان تدين الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية

سلطنةُ عُمان تدين الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية
26 أكتوبر 2024 14:15

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً واضحًا لقواعد القانون الدولي وتصعيداً يُغذّي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.
وقالت سلطنة عمان ، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، «إذ تشجب سلطنة عُمان هذه الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تهدّد بجر المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، فإنها تدعو المجتمع الدولي مجدداً للتحرك الفاعل في وقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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