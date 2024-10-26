هاريس وترامب يزوران ميشيجان

تنضم ميشيل أوباما إلى المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس اليوم السبت في ولاية ميشيجان، حيث ينظم المرشح الجمهوري دونالد ترامب أيضاً فعالية في الولاية المتأرجحة.

وهذه أولى الفعاليات العامة التي تشارك فيها أوباما خلال حملة انتخابات الخامس من نوفمبر.

وميشيجان واحدة من سبع ولايات أميركية تنافسية ستحسم الانتخابات، إذ يوجد بها نحو 8.4 مليون ناخب مسجل و15 صوتاً بالمجمع الانتخابي من أصل 270 لازماً للفوز. وهي أيضاً جزء من «الحائط الأزرق»، أو الولايات التي تميل للديمقراطيين، بالإضافة إلى ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن.

وتتنافس هاريس مع ترامب في ميشيجان على ناخبين من بينهم عدد كبير من الأميركيين عمال نقابات قلقون من المدى المحتمل لإعادة تشكيل قطاع السيارات الأميركي بسبب المركبات الكهربائية. وديترويت، أكبر مدن ولاية ميشيجان، هي مركز قطاع السيارات في الولايات المتحدة.

ويتودد الرئيس السابق ترامب لعمال السيارات بالتعهد بعدم فرض ضرائب على قروض السيارات وتقييد مبيعات السيارات الصينية.

ومن المتوقع أن تركز هاريس وأوباما على التباين بين هاريس وترامب فيما يتعلق بالضرائب والنقابات والرسوم. وتُقام فعالية هاريس في مدينة كالامازو جنوب الولاية، بينما تُقام فعالية ترامب في ضاحية نوفي في ديترويت، والمسافة بين المكانين 210 كيلومترات.