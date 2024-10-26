السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر وفرنسا تحذّران من حرب إقليمية

السكان يتجمهرون أمام مسرح غارة في بيروت
26 أكتوبر 2024 18:42

حذّرت مصر وفرنسا، اليوم السبت، من اندلاع حرب إقليمية وطالبتا بوقف سلسلة الاستهدافات المتبادلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيسين أكدا "ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة".
وأضاف المتحدث "استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية".
وأكد المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضا تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" تحذّر: الوضع في شمال غزة "كارثي"
مصر للطيران تلغي رحلات جوية لبغداد وأربيل
المصدر: د ب أ
مصر
فرنسا
حرب إقليمية
قطاع غزة
غزة
لبنان
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
شحنة الكوكايين المصادرة في إسبانيا
الترفيه
إسبانيا تصادر كمية غير مسبوقة من الكوكايين
اليوم 21:19
الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم
اقتصاد
الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم
اليوم 21:15
افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين
الرياضة
افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين
اليوم 21:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©