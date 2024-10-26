غوتيريش "قلق" من التصعيد في الشرق الأوسط

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ لاستمرار التصعيد في الشرق الأوسط" بعد الاستهداف العسكري لإيران، وفق ما أعلن متحدث باسمه اليوم السبت في بيان.

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام يكرر نداءه الملح لجميع الأطراف ليوقفوا كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، ويبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا إلى نهج الدبلوماسية".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أنه شن هجوما جويا على إيران، مشيراً إلى أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ ومنظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة.



