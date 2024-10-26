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قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في باكستان

تفجير في باكستان (أرشيفية)
26 أكتوبر 2024 19:55

قُتل ثمانية أشخاص، اليوم السبت، في باكستان، بينهم ستة من قوات الأمن، على يد انتحاري فجّر نفسه قرب حاجز للشرطة والجيش، حسبما أفاد مسؤولان.
وقال المصدر الأول، وهو مسؤول كبير في الشرطة مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن بين القتلى "أربعة عناصر شرطة وعضوين في قوات مسلّحة تعمل مع الدولة ومسؤولة عن الحدود". وأضاف أن مدنيين اثنين قتلا.
وأشار إلى أنّ خمسة أشخاص أُصيبوا بجروح، "بينهم ثلاثة في حالة حرجة".
من جهته، أوضح المصدر الثاني، وهو مسؤول محلي، أنّ المهاجم كان يقود سيارة "توك توك" عندما اقترب من الحاجز.
وقع الهجوم قرب بلدة "مير علي" في منطقة "خيبر بختونخوا".
وقُتل عشرة من عناصر الشرطة ليل الخميس الجمعة عند نقطة تفتيش.

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المصدر: آ ف ب
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تفجير انتحاري
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