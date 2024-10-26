اليمين المتطرف يتظاهر في لندن ضد الهجرة

تظاهر آلاف المحتجين من اليمين المتطرف في وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مطالبين بتشديد قوانين الهجرة، في تحرك واكبته إجراءات أمنية مشددة.

وطالب أنصار تومي روبنسون، زعيم "رابطة الدفاع الإنكليزية" السابق، بالإفراج عنه.

في الوقت نفسه، نظم ائتلاف من الجماعات اليسارية المتطرفة مظاهرة مضادة، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات في وسط لندن.

ونشرت قوات من الشرطة لإبقاء الجانبين منفصلين.

وما زاد الأمور تعقيدا تنظيم احتجاج ثالث يشمل عائلة رجل قُتل برصاص قناص من الشرطة، تمت تبرئته هذا الأسبوع من تهمة القتل.

ووضع روبنسون في الحبس الاحتياطي، أمس الجمعة، قبل جلسة استماع في المحكمة الاثنين بشأن مزاعم عن انتهاكه أمر المحكمة العليا لعام 2021 الذي يمنعه من تكرار مزاعم التشهير ضد لاجئ رفع دعوى قضائية ضده بنجاح.

وأعلنت شرطة لندن أنها قبضت على شخصين بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن العام في الاحتجاج.

كما قبض على شخصين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء قرب المظاهرة المضادة لليمين المتطرف.