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"الصحة العالمية" تحذّر: الوضع في شمال غزة "كارثي"

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة
26 أكتوبر 2024 20:54

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من أن الوضع "كارثي" في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مع "عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها".
وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الوضع في شمال غزة كارثي".
ولفت المدير العام للمنظمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إلى أن "نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية (إلى هذه اللوازم)، يحرمان أناسا من علاجات حيوية".
كان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن، أمس الجمعة، أن شمال غزة يعيش "أحلك" لحظات الحرب.
وأشار تورك إلى أن "أكثر من 150 ألف شخص قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا في غزة" منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.
وأضاف، في بيان "من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم".
وشدد المسؤول الأممي الكبير، في بيانه، على خطورة الوضع، محذّرا من أن "أحلك لحظات النزاع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع"، حيث يخضع "سكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة".

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المصدر: وكالات
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