ارتفاع جديد لعدد قتلى العاصفة "ترامي" في الفلبين

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الفلبين، إلى 97 شخصا على الأقل، وفقا لتعداد جديد بالاستناد إلى أرقام محلية رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون مساعدة أشخاص عالقين في مناطق تعذّر الوصول إليها بسبب الفيضانات.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 87 شخصا.

وأفادت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث بأنّ نحو مليون شخص نزحوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مئات البلدات في شمال الفلبين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي".

وقال أندري ديزون مدير الشرطة في منطقة "بيكول"، المتضرّرة بشكل كبير والواقعة على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، إنّ "طلبات المساعدة لا تزال مستمرّة".

وسجّلت الشرطة مقتل 31 شخصا في هذه المنطقة، غرقا بغالبيتهم.

وحوصر سكان على الأسطح وفي الطوابق العليا من منازلهم، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال ديزون "يجب أن نساعدهم في أسرع وقت ممكن. نتلقى تقارير تفيد بأنّ أطفالا يصابون بالمرض".

وزار الرئيس فرديناند ماركوس، اليوم السبت، مقاطعة "كامارينس سو" الواقعة في منطقة "بيكول" بينما لا تزال بعض المناطق مغمورة بالمياه بالكامل ويصعب الوصول إليها.

وقال ماركوس، متوجّها إلى مسؤولين حكوميين، إن "مشكلتنا الأساسية تكمن في أن مواقع كثيرة لا تزال غارقة بالمياه".

وفي حين أشار إلى وجود أنظمة تتيح احتواء الفيضانات، لفت إلى أن "كمية المياه لا يمكن السيطرة عليها. إنه التغيّر المناخي. إنه أمر مستجد. لذا، علينا إيجاد حلول".

وفي "باتنغاس" الواقعة على بعد ساعتين جنوب العاصمة، ارتفع عدد القتلى إلى 54 شخصا، وفق ما أفاد به جاسينتو ماليناو قائد الشرطة الإقليمية.