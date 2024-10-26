مجموعة السبع: قرض بعشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا

توصّلت مجموعة السبع إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار أميركي لمساعدة أوكرانيا مدعوم بفوائد أموال مجمّدة لروسيا على خلفية الأزمة الحالية، وفق بيان أصدره التكتل.

وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

وأشارت هذه الدول، في بيانها الختامي، إلى أن "خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي".

وتوصّل قادة دول مجموعة السبع، في يونيو الماضي، إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.

يأتي الإعلان في خضم انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء في البيان أن وزراء المالية "اتفقوا على حل تقني يضمن الاتساق والتنسيق والتوزيع العادل للإقراض والتضامن بين جميع شركاء مجموعة السبع".

وتابع البيان "لن نكل في عزمنا على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاج إليه".